الدوري السعودي - جوميز يتسلم جائزة أفضل لاعب بالجولة الثامنة عشر

2019/02/08 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر حصل الفرنسي بافيتمبي جوميز، على جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.جوميز سجل هدفين في مرمى فريق الفتح، باللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم الإثنين الماضي، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب".

المهاجم الفرنسي تسلم جائزة أفضل لاعب، المقدمة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، قبل مواجهة الباطن بالجولة التاسعة عشر.

رابطة #الدوري_السعودي_للمحترفين تسلم لاعب @Alhilal_FC غوميز جائزة أفضل لاعب في الجولة الثامنة عشر من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان .



pic.twitter.com/jNnNmgaeVW— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) February 8, 2019ويواصل جوميز أداءه المتميز الذي ظهر عليه منذ انضمامه لنادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليصبح واحدًا من أهم عناصر الزعيم.



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ويتصدر بافيتمبي جوميز قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 14 نقطة، متفوقًا على أقرب منافسيه بهدفين.

وانتقل جوميز للهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من جالطة سراي التركي، في صفقة ناجحة بكل المقاييس.





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