جولدمان ساكس للمستثمرين: لا تتوقعوا مكاسب قوية للأسهم العالمية

2019/02/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال بنك "جولدمان ساكس" إن المستثمرين الذي يأملون تحقيق عوائد كبيرة من الأسواق المالية العالمية هذا العام عليهم أن يتراجعوا عن تلك التوقعات.





وقال كبير محللي الأسهم العالمية بالبنك "بيتر أوبنهايمر" في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن أسواق الأسهم الأوروبية تمتعت بمكاسب منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بسبب الأداء الجيد لغالبية الأسواق الأخرى.





وشهدت أسواق الأسهم العالمية حالة من التعافي في بداية العام الحالي مع تسجيل البورصة الأمريكية أفضل أداء شهري في 32 عاماً خلال يناير الماضي.





وأوضح المحلل بالبنك الاستثماري أنه يعتقد أن نمو الأرباح سوف يكون أضعف كثيراً هذا العام في كافة المناطق الرئيسية خلال العام الحالي.





وتابع: وهذه هو سبب فكرتنا حول أن سوق الأسهم ستكون مسطحة كما أن العوائد ستكون منخفضة نسبياً في نطاق ضيق من التداول بشكل معقول.





وأضاف أنه نتيجة لذلك فإن التقييمات تراجعت بشكل كبير.





ورداً على سؤال ما إذا كان المستمرون قد شهدوا معظم إن لم يكن كل مكاسب سوق الأسهم بالفعل هذا العام، قال "أوبنهايمر": "إلى حد كبير، أعتقد نعم".





وقال: "مدعوماً بنمو معتدل نسبياً في الأرباح، سوف نشهد زيادات صغيرة في العوائد السعرية خلال الفترة المقبلة".





يذكر أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصن وحالة عدم اليقين إزاء مسألة البريكست إلى جانب المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2018، دفعت وول ستريت في ديسمبر الماضي إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ فترة الكساد الكبير.





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