ملك تايلاند يُدين ترشح شقيقته لرئاسة الحكومة:

2019/02/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال ملك تايلاند إن إعلان شقيقته الكبرى ترشحها لمنصب رئيس الوزراء في انتخابات مارس المقبلة غير مناسب وغير دستوري.





وأضاف "مها فاجيرالونكورن" في بيان صادر عن القصر، اليوم الجمعة، أن مشاركة أحد كبار أعضاء العائلة المالكة في السياسة بأي شكل من الأشكال هو عمل يتعارض مع تقاليد الدولة وعاداتها وثقافتها، وبالتالي يعتبر غير مناسب على الإطلاق.



وفقاً لوكالة "رويترز".





وكانت الأميرة"أوبولراتانا راجاكانيا" البالغة من العمر 67 عاماً قد صرحت أنها تعتزم الترشح لمنصب رئيس الحكومة في تايلاند عن الحزب الشعبوي الموالي لرئيس الوزراء السابق "ثاكسين شيناواترا".

لكن المعارضة من ملك تايلاند ضد ترشح شقيته قد تؤدي إلى استبعادها من قبل لجنة الانتخابات.





ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في تايلاند يوم 24 مارس المقبل، والتي تعتبر أول فرصة للدولة الآسيوية للعودة إلى الديمقراطية بعد 5 سنوات تحت الحكم العسكري.





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