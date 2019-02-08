محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

2019/02/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: خيم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع عودة المخاوف التجارية واستمرار الشركات في الإفصاح عن نتائج أعمالها، لتسجل خسائر أسبوعية.





وتراجعت أسهم السيارات بنحو 2.2% لتقود خسائر البورصات الأوروبية، مع إغلاق جميع القطاعات في النطاق الأحمر.





وتجددت التوترات التجارية مع تصريحات حول مسافة كبيرة بين الولايات المتحدة والصين لعقد صفقة تجارية، إلى جانب تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يلتقي مع نظيره الصيني قبل موعد انتهاء الهدنة في 2 مارس المقبل والذي حدده "شي جين بينج" بنفسه.





وعلى صعيد تطورات البريكست فإن رئيس المفوضية الأوروبية ورئيسة الوزراء البريطانية سوف يجتمعان مرة أخرى قبل نهاية فبراير الجاري لتقييم نتائج المناقشات المتعلقة بما إذا كان يمكن إيجاد طريقة من شأنها أن تحظى بأكبر دعم ممكن في برلمان المملكة المتحدة واحترام المبادئ التوجيهية التي وافق عليها المجلس الأوروبي أم لا.





وكانت بيانات اقتصادية أظهرت اليوم أن ألمانيا تمكنت من تسجيل فائضا في الميزان التجاري في شهر ديسمبر الماضي بقيمة 19.4 مليار يورو، ومقابل 18.4 مليار يورو في نوفمبر السابق له.





ولاتزال الشركات والبنوك في أوروبا مستمرة في الإفصاح عن نتائج أعمالها عن الربع الرابع من العام الماضي.





وعند نهاية تعاملات اليوم، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.6% إلى 358.07 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.4%.





فيما تراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.3% مُسجلاً 7071.1 نقطة، لكنه يحقق مكاسب بنحو 0.7% خلال الأسبوع المنتهي اليوم.





أما مؤشر "كاك" الفرنسي فتراجع بنسبة 0.5% إلى 4961.6 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بلغت 1.1%.





كما سجل "داكس" الألماني خسائر أسبوعية بنحو 2.4% بعد أن تراجع بأكثر من 1% عند 10906.7 نقطة بنهاية جلسة اليوم.





وبحلول الساعة 5:03 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1% إلى مستوى 1.1330 دولار.





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