بعد تهديد عشيرة أوس الخفاجي .. البرلمان يعد بقانون يعاقب زعماء القبائل

2019/02/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي يوم الجمعة ان اللجنة ستعمل على سن قانون يقضي بإلقاء القبض على زعماء القبائل الذين يهددون السلطات العراقية.

وقال شيخ علي على "تويتر" ان "العشائر قيم وأصول وحُرمات لكن بعض مَنْ يستغلون اسمها، أو ينصبون أنفسهم كشيوخ لها يهددون ويتوعدون الدولة والمجتمع عبر وسائل الإعلام إذا ما تعرض أحد أبنائهم إلى إلقاء القبض عليه".

واضاف ان "اللجنة القانونية ستعمل مع مجلس القضاء الأعلى على إصدار أوامر قبض بحق المهددين المتوعدين ليتأدبوا".

تصريح الشيخ علي يأتي بعد تهديد زعيم قبيلة خفاجة للحكومة وامهالها 24 ساعة لإطلاق سراح قائد فصيل شيعي مسلح "اوس الخفاجي".

اعتقلت قوة مسلحة قائد لواء "ابو الفضل العباس" اوس الخفاجي في بغداد.

وقالت مصادر امنية، ان عناصر مسلحة تقود عجلات سوداء اعتقلت مساء يوم الخميس اوس الخفاجي من منزله في منطقة المسبح وسط بغداد مع مجموعة من الاشخاص رفقته، مضيفة ان المجموعة اقتادت الخفاجي الى جهة مجهولة.

ويأتي هذا بعد ساعات من حديث للخفاجي، عن السبب وراء مقتل الكاتب الروائي العراقي علاء مشذوب وسط كربلاء الأسبوع الماضي.

وقال الخفاجي في حديث تلفزيوني إن "ابن عمي علاء مشذوب كتب مقالا ضد إيران، فجاء البعض وقتله حبا في إيران"، مطالبا برفض جميع التواجد الأجنبي والتدخلات الإيرانية في العراق.

وتوقع الخفاجي أن يقف الشعب العراقي مع القوات الأمريكية، بسبب الفساد الحكومي والسياسيين في البلد.

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