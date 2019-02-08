العثور على جثة مواطن عفريني بعد اختطافه من قبل ميليشيات المعارضة

2019/02/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر مواطنون، اليوم الجمعة، على جثة مواطن كوردي مشنوقاً في منزله، بعد أن أختطف من قبل مجموعات مسلحة في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، حسبما أفادت مصادر مطلعة من المنطقة.

وقالت ‹شبكة نشطاء عفرين› في بيان طالعته (باسنيوز): «أقدمت المجموعات المسلحة الموالية للجيش التركي على إعدام المواطن خوشناف فائق حنان البالغ من العمر 34 عاماً من أهالي قرية بربنة التابعة لناحية راجو في عفرين، شنقاً».

وأضافت الشبكة، أن «المجموعات المرتزقة أقدمت على اختطاف حنان الذي يعمل في مهنة الحلاقة قبل يومين، وقامت بإعدامه شنقاً بعد تعرضه لتعذيب شنيع حيث لقيت جثته اليوم».

من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين: «أقدمت العناصر المسلحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة والمسيطرة على بلدة ميدانكي التابعة لناحية شران، إضافة للنازحين، بقطع وتحطيب شجرة الدلب المعمرة (عمرها أكثر من 500 عام) الواقعة على بئر قرية دوديريلي المندثرة منذ 300 عام بالقرب من بلدة ميدانكي».

وأضافت المنظمة، أن «تلك الشجرة التي كانت تتميز باتساع مساحة ظلها لتغطي مساحة أكثر من عشرة منازل عائلية وبارتفاع حوالي ثلاثين متراً».





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