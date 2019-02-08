2019/02/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد فريق القوة الجوية يصل إلى أوزبكستان تحضيراً لملاقاة باختاكور يوم الثلاثاء المقبل في ملحق دوري ابطال اسيا

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