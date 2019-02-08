غودين جاهز لمواجهة ريال مدريد

2019/02/08 | 20:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونال مدافع أوروغواي (32 عاما) تصريحا من الأطباء بالعودة للعب اليوم الجمعة بعد معاناته من إصابة بعضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي أما كوكي وكوستا فلم يشاركا في مران اليوم.ومن المتوقع عودة لاعب الوسط ساوول نيغيز في لقاء ريال بعد أن غاب عن الهزيمة 1-صفر من ريال بيتيس والتي وسّعت الفارق إلى ست نقاط مع متصدر الدوري برشلونة.وسيلعب المهاجم ألفارو موراتا، الذي انطلق بشكل مخيب في مباراة بيتيس، ضد فريقه السابق ريال الذي بدأ معه مسيرته.ويفقد ريال مدريد جهود لاعب الوسط ماركوس يورينتي بعد إصابته خلال التعادل 1-1 مع برشلونة في ذهاب قبل نهائي كأس الملك يوم الأربعاء.ومن المتوقع غياب صانع اللعب إيسكو الذي خرج من حسابات المدرب سانتياغو سولاري حيث انسحب من مران اليوم بسبب مشكلة بالظهر.ويمضي ريال مدريد في مسيرة متقلبة هذا الموسم لكنه فاز في آخر أربع جولات ليصبح على بعد نقطتين من جاره وسيصعد للمركز الثاني إذا فاز غدا خارج ملعبه.وساعد سولاري في إحياء فرص ريال مدريد بعد أن خلف يولن لوبتيغي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وستكون هذه أول مواجهة بين الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو ومواطنه سولاري الذي سبق أن لعب تحت قيادة سيميوني في فريق سان لورينزو في بوينس آيرس.وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "سنواجه منافسا تحسّن مستواه حقا منذ وصول سولاري.إنه خطير في جانبي الملعب كما يمر كريم بنزيمة بفترة رائعة".وأضاف "أعرف سولاري منذ وقت طويل ودربته في سان لورينزو ومنحنا قوة وشخصية قيادية.إنه مدرب متمكّن وأظهر تمتعه بشخصية قوية".

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