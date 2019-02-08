السفارة الأمريكية في بغداد تشنُّ هجوماً عنيفاً على إيران

2019/02/08 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادهاجمت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الجمعة، “النظام الإيراني”، واتهمته بـ”الفساد”، مؤكدة أنه “لم يقدم لشعبه سوى الوعود الزائفة”.

وقالت السفارة الأمريكية على صفحتها بموقع “فيسبوك”، إنه “في عام 1979 وعد آية الله الخميني الشعب الإيراني بمستقبل مزدهر، وبعد 40 عاماً، لم يقدم نظام إيران الفاسد شيئاً سوى الوعود الزائفة”، وذيلت السفارة الأمريكية منشورها بهاشتاغ “#40_عاماً_من_الفشل”.

ويوم الأحد الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تصريحات لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، إنه من المهم إبقاء قاعدة أمريكية في العراق تمكن واشنطن من مراقبة إيران.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.

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