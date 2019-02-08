الحكومة تطلق مبادرة العدالة الاجتماعية.. تعرف عليها

2019/02/08 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت خلية الاعلام الحكومي،اليوم الجمعة، ان لجنة المناسبات والاحتفالات الوطنية والرسمية المنبثقة عنها ستطلق مبادرة العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “اللجنة ستطلق المبادرة تزامنا مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف في العشرين من الشهر الجاري، وباشراف من خلية الاعلام الحكومي”.

واضاف انه “قررت اللجنة ان تنتقي مدرسة واحدة في كل محافظة، عدا العاصمة بغداد، فستكون فيها ست مدارس موزعة بواقع ثلاث مدارس في الرصافة ومثلها في الكرخ، فيما ستقوم اللجنة بجولات وزيارات الى دور رعاية الايتام والمسنين، وهيئة الحماية الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهذه المناسبة”.

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