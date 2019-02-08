الاتحاد الأوروبي يخطط لإدراج السعودية ضمن قائمة “مالية” سوداء

2019/02/08 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليةقالت صحيفة “فايننشال تايمز”، الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يخطط لإدراج السعودية، ضمن قائمة سوداء للدول عالية المخاطر من حيث التعاملات المالية غير المشروعة.

وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية من المقرر أن توافق، الأسبوع المقبل، على قائمة سوداء لمكافحة غسيل الأموال، تضم السعودية وأكثر من 20 دولة أخرى بينها بنما.

كما نقلت عن مسؤولين بالاتحاد (لم تسمهم) أن القائمة السوداء ستضم الدول التي فشلت في محاربة التدفقات المالية غير المشروعة، والتدفقات الرامية إلى تمويل الإرهاب.

وجاءت تسمية الرياض ضمن القائمة المذكورة رغم معارضة كل من فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

وحسب “فايننشال تايمز”، تسبب قرار بروكسل بشأن الرياض في خلاف بين المفوضية ومسؤولي أكبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تعارض اتخاذ أوروبا موقفا أكثر صرامة حيال مكافحة غسيل الأموال، مقارنة بالسلطات العالمية الأخرى.

وقال مسؤولون، للصحيفة، إن “الحكومة السعودية وحلفاءها بما في ذلك الولايات المتحدة ضغطوا أيضا على بروكسل لرفع الرياض من القائمة”.

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