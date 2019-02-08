ظهور عدوى مميتة تدعى “زومبي الغزلان”.. ومخاوف من إمكانية انتقالها للإنسان

2019/02/08 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف تقرير جديد عن انتشار عدوى مميتة تعرف باسم “مرض زومبي الغزلان” في جميع أنحاء أميركا الشمالية، ودراسات كشفت انه من الممكن ان تصاب القرود بهذا المرض، مما اثار مخاوف لظهور نوع اخر يصيب الانسان.وذكر تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البيريطانية، ان “هذا المرض، واسمه الرسمي (مرض الالتهاب المزمن)، يهاجم الدماغ […]

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