2019/02/08 | 21:00

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إحصــائـيــات المدافع سيرجيو راموس سجل خلال مسيرته الاحترافيه

(103) هدف أكثر من مهاجم أتيلتكو مدريد موراتا (95)

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