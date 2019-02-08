تركيا: نتائج كالامارد حول مقتل خاشقجي تتطابق من استنتاجاتنا

2019/02/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن التقرير الأممي

حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، يتطابق مع استنتاجات بلاده،

داعيا المنظمة العالمية لفتح تحقيق شامل في القضية.وقال تشاووش أوغلو،

في تصريح صحفي أدلى به اليوم الجمعة في ولاية أنطاليا التركية: "من

المهم أن نتائج التقرير الأممي المتعلق بجريمة مقتل خاشقجي تتطابق مع

ما توصلنا إليه".ودعا تشاووش أوغلو في هذا السياق الأمم المتحدة إلى

تشكيل لجنة دولية حول القضية أو الشروع في تحقيق شامل للأمم المتحدة

لكشف ملابسات مقتل الصحفي السعودي

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