ميسي يغادر تدريبات اليوم ومخاوف من تجدد اصابته

2019/02/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غاب ليونيل ميسي قائد برشلونة عن التدريب الصباحي يوم الجمعة في مفاجأة غير متوقعة حيث كان من المقرر مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية للنادي الكتالوني

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