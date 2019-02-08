ليفربول يتقدم على أندية العالم بعائد تاريخي

2019/02/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق ليفربول الإنجليزي أرباحًا قياسية خلال الموسم الماضي، ليكون النادي صاحب أعلى عائد ربح صافي في العالم بقيمة 106 ملايين إسترليني.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية

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