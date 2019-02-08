إدارة سد ديالى تحذر من هذا الأمر الخطير!

2019/02/08 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المهندسون في تصريح صحفي صحفي، ان" السد في حالة خطر وان نسبة ٦٠% منه معرض للانهيار بسبب فيضانات الأمطار والسيول القادمة من خارج الحدود".

وسد ديالى يبعد مسافة 90 كم شمال شرق بغداد ويقع على نهر ديالى، والغرض الرئيسي منه هو لتحويل تدفق سد حمرين "11 كم من المنبع" إلى قناتي الخالص والصدور لأغراض الري".

ويروي نهر الخالص مساحات زراعية واسعة لقضاء الخالص و النواحي التابعة لها وينتهي بناحية بني سعد و القرى التابعة لها ، فضلا عن تأمين مياه الشرب للسكان عبر مشاريع إسالة المياه".

انتهى..م.ر

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