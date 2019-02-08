مهاجم مصري ينضم لصفوف امانة بغداد

2019/02/08 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعلن نادي امانة بغداد، تعاقده مع مهاجم مصري لتعزيز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الجارية.وقال المنسق الاعلامي للنادي عدي صبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “اللاعب المصري محمد محمود ابو شاهين انضم إلى صفوف امانة بغداد في الانتقالات الشتوية الحالية”.واضاف ان “اللاعب انضم الى النادي قادماً من صفوف نادي طلائع الجيش […]

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