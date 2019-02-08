وزير الخارجية الأمريكي: لإيران وحزب الله اللبناني

2019/02/08 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن حزب الله اللبناني لديه "خلايا ناشطة" في فنزويلا، وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية.وخلال مقابلة مع شبكة "فوكس بزنيس" التلفزيونية الأمريكية، أفاد بومبيو بأن "الإيرانيين يؤثرون على الشعب الفنزويلي وعلى جميع أنحاء أمريكا الجنوبية".وتابع: "لدينا المسؤولية لمواجهة ذلك الخطر من أجل أمريكا".وفي المقابلة ذاتها، وصف بومبيو رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو بـ "الشرير".واعتبر الوزير أن واشنطن تتدخل في كاراكاس "نيابة عن المواطنين الفنزويليين العاديين الذين عانوا الويلات".وتصنف الولايات المتحدة، حزب الله اللبناني، منظمة "إرهابية" وتفرض عقوبات على أشخاص مرتبطين به في فنزويلا منذ فترة رئاسة جورج بوش الابن (خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 2001 ويناير 2009).ومنذ 23 يناير الماضي، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد.وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بـ"غوايدو"، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى في 10 يناير المنصرم، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.وعلى خلفية ذلك، أعلن الرئيس مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.

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