سفيتولينا السعيدة تصل إلى الدوحة للمشاركة في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس

2019/02/08 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت سفيتولينا قد حصلت على دعوة خاصة للمشاركة في بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس التي تقام منافساتها خلال الفترة من 11 وحتى 16 فبراير 2019 على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش. وانضمت الأوكرانية البالغة من العمر 24 عاماً لقائمة كبيرة من أقوى المصنفات العالميات في أسبوع حافل من التنس. ومنذ انطلاقها في العام 2001، تواصل البطولة تطورها لتصبح إحدى أبرز بطولات رابطة اللاعبات المحترفات في المنطقة حيث تستقطب أفضل لاعبات العالم بصفة منتظمة.وكانت التشيكية بترا كفيتوفا قد فازت بلقب النسخة الماضية بعد تغلبها على الإسبانية غاربيني موغوروزا بنتجية 3-6 6-3 6-4 في مباراة نهائية ممتعة.وفيما يلي بعض الصور لإلينا سفيتولينا لحظة وصولها إلى الدوحة :

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