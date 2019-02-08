وزير سابق بزيمبابوي يطالب باستخدام عملة جنوب إفريقيا لإنقاذ الاقتصاد

2019/02/08 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أيد وزير المالية السابق في زيمبابوي أن تقوم بلاده بتبني عملة جنوب أفريقيا كعملة محلية، معتبراً أن هذه الخطوة بمثابة أحد أهم الإصلاحات الأساسية المطلوبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.





وتأتي دعوته لتأييد جهود الحكومة لربط اقتصاد زيمبابوي بعملة الراند الجنوب إفريقي وسط المعاناة التي تشهدها البلاد بشأن العملة، ما أدى إلى حدوث أسرع ارتفاع بأسعار المستهلكين منذ أزمة التضخم الجامح قبل عقد من الزمن.





وقال "تنداي بيتي" في مقابلة مع محطة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الجمعة، إن العملة الأمريكية قوية للغاية بالنسبة لاقتصاد زيمبابوي.





يذكر أن زيمبابوي ألغت عملتها الخاصة في عام 2009 وتعتمد بشكل رئيسي على الدولار الأمريكي.





وكانت تقارير نشرتها صحيفة "فايننشال جازييت" في الأسبوع الماضي أفادت بأن زيمبابوي تبحث ربط عملة جديدة مخطط إصدارها بالراند.





وأكد الوزير السابق أن الانضمام إلى ما يسمى بالمنطقة النقدية المشتركة، حيث تربط كل من ناميبيا وليسوتو وإيسواتيني عملاتهم بالراند، سيقلل من التكاليف.





وتابع بيتي الذي عمل وزيراً في الفترة من فبراير 2009 وحتى سبتمبر 2013،: إن الميزة المحققة من الانضمام لاتحاد الراند النقدي من شأنه أن يجلب بعض الانضباط المطلوب للغاية إلى اقتصاد زيمبابوي.





وأوضح أن هذه الخطوة كذلك ستعزز أيضاً التكامل الإقليمي من خلال إعطاء المصنعين في البلاد إمكانية الوصول إلى 300 مليون مستهلك في الدول الواقعة في الجزء الجنوبي من قارة إفريقيا مقارنة مع 100 ألف شخص في زيمبابوي لازالوا قادرين على شراء السلع الخاصة بالطبقة الوسطى.





وكانت بيانات اقتصادية كشفت مؤخراً أن مؤشر أسعار المستهلكين في زيمبابوي ارتفع بنسبة 42.1% في ديسمبر الماضي.





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