بوتشيتنيو ينتقد جدول البريميرليج!

2019/02/08 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر أبدى ماوريسيو بوتشيتنيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبر استياءه من جدول مباريات البريميرليج بسبب مباراته المقبلة يوم الأحد المقبل أمام ليستر سيتي، والتي تأتي قبل أيام قليلة من مباراتهم في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يقابل توتنهام هوتسبر نظيره الألماني بوروسيا دورتموند يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ليعلن المدرب الأرجنتيني غضبه من جدول مباريات البريميرليج.

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وقال بوتشيتنيو: "لا نتلقى أي مساعدة من المسؤولين على البريميرليج، الوقت ما بين المباراتين لا يساعد على التحضير، يجب أن يكون هناك اهتمام بالفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا".

كما أضاف المدرب الأرجنتيني: "أنا محبط للغاية، في دول أخرى مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا، هناك مراعاة للأندية التي تشارك في البطولات الأوروبية".

وأعرب بوتشيتينو في حديثه عن أمنيته اللعب في ملعبه الجديد قبل نهاية مباريات الموسم الحالي.





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