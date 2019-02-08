صور: صاعقة رعدية تفلق منزلا شرق الأنبار

2019/02/08 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أظهرت صور، الجمعة، تعرض احد المنازل الى صاعقة رعدية شرق محافظة الانبار.وقال مراسل “ناس” اليوم (8 شباط 2019)، ان “صاعقة رعدية ضربت، مساء اليوم، أحد المنازل في منطقة الصديقية التابعة الى قضاء الحبانية”.وتشهد حالة الطقس اليوم، امطارا خفيفة مصحوبة برياح عالية، في مختلف مناطق العراق، حيث توقع المتنبئ الجوي صادق عطية […]

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