واع/ الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة الطفلة رهف

2019/02/08 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع متابعة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل جديدة لسبب وفاة الطفلة المعنفة رهف في العاصمة بغداد.

وقال سيف البدر في تصريح صحفي،تابعته( وكالة أنباء الاعلام

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