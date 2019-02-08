الليلة.. {كوورة} تكشف شيئاً غريباً بغرفة الرئيس ولجنة تتبرأ من كاتانيتش

2019/02/08 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تكشف حلقة البرنامج الرياضي {كوورة} في تمام الساسعة 11 مساء اليوم شيئاً غريباً في "غرفة الرئيس".

كما يستعرض إعلان لجنة المنتخبات باتحاد الكرة تعلن برائتها من تسمية المدرب كاتانيتش.فيما يعرض أيضاً مهاجمة المنتخب الوطني للمبارزة الامارات بسبب عدم منحهم الفيزا وسط صمت المعنيين.ويشر الى رسائل مهمة للاعبي الشرطة الى الجماهير.كما سيحل الدكتور سيف جنان، والكابتن سامي بحت، والاعلامي امين شراد في ضيوفاً في {كوورة}.انتهى

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