جمع تواقيع نيابية لتشريع قانون العنف الاسري في الفصل التشريعي المقبل

2019/02/08 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو مجلس النواب انتصار الجبوري، الجمعة، بتشريع قانون الحماية من العنف الاسري، مبينة ان تشريع هذا القانون اصبح "ضرورة ملحة" خصوصا بعد قضية الطفلة "رهف".

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