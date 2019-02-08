ضعف الانترنت في العراق.. حلول غائبة وانتقادات بالجملة لوزارة الاتصالات

2019/02/08 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد القيادي في المجلس الأعلى، باقر جبر الزبيدي،الجمعة، أداء وزارة الاتصالات وهيئة الاتصلات على سوء إدارتهم لملف الانترنت بالعراق، فيما طالب بتحسين خدمة الانترنت للمواطن.

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