القوات المسلحة اليمنية :تأمين عشرين موقع وقرية في عملية عسكرية واسعة قبالة جيزان.

2019/02/08 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية قبالة جيزان شرق جبل

النار عملية عسكرية واسعة اسفرت عن مصرع واصابة العشرات من

المرتزقة واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة. وبدأت العملية الهجومية فجر اليوم وقد توزعت على عدة مسارات

منها مسار من إتجاه قرية الشليلة وأدت الى تأمين اكثر من عشرة مواقع

إضافة الى قرية الشليلة وتبة الخزان الإستراتيجية وقد ادت

العملية الى مصرع واصابة العشرات من المرتزقة وفرار من تبقى

منهم. فيما انطلق المسار الآخر من اتجاه التباب السود شرق جبل النار وتم من

خلاله تأمين اكثر من ثمانية مواقع منها تبة رامي والتبة الحمراء

وسلسلة التباب السود وقد أدت العملية الى اغتنام كميات كبيرة من

الأسلحة.وقد اصابت هذه العمليه العدو بالذعر والخوف رغم الغطاء الجوي الكبير

لهم.

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