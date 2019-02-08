تأمين 20 موقعا وقريةً في عملية عسكرية واسعة للجيش اليمني قبالة جيزان

2019/02/08 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية قبالة جيزان شرق جبل النار بجبهة حرض عملية عسكرية واسعة اسفرت عن مصرع واصابة العشرات من المرتزقة واغتنام كميات

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