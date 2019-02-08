بعثة القوة الجوية تغادر إلى أوزبكستان

2019/02/08 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر فريق القوة الجوية صباح اليوم الجمعة، العاصمة العراقية بغداد متوجها صوب العاصمة الأوزبكية طشقند، تحضيرا لمواجهة باختكور ضمن ملحق بطولة الأندية الأسيوية الأبطال.

وغادر فريق

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