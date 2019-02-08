الصحة تكشف تفاصيل جديدة بشأن وفاة الطفلة

2019/02/08 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال البدر في تصريح صحفي، ان" الجهات الأمنية هي المعنية بالكشف عن إثبات تعرض الطفلة رهف للتعذيب بالاستناد إلى تقرير الطب العدلي"، مشيرا، إلى أنه" حينما نجد أن هناك آثار حروق وجروح غير طبيعية تثور لدينا الشكوك حول الأسباب".

وبين، انه" وعلى إثر ملاحظة وجود هذه الآثار تم إبلاغ السلطات الأمنية من قبل المستشفى وجرى اعتقال المرأة التي نقلتها إلى المستشفى" مؤكداً "بعد ذلك نقلت الطفلة رهف من مستشفى الأطفال إلى المستشفى العام".

وأوضح، ان" وزارة الصحة أجرت التحقيقات اللازمة منذ بداية الحادثة وقد زار الوزير الطفلة قبل ساعات من وفاتها"، مشدداً على أن "الكدمات لم تكن السبب، بل حدثت الوفاة بسبب الضرب على الرأس الذي أدى إلى النزيف الدماغي".

وأضاف، أن" الجثة الآن في الطب العدلي وسيعلن عن السبب الحقيقي رسمياً بعد إكمال الفحوصات"، لافتا الى أن "الطفلة رهف وصلت إلى المستشفى صباح الأربعاء الماضي وتوفيت في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليلة الماضية".

وأشار إلى أن "هذه الحالات لا تقتصر على بغداد بل تحصل في كل المحافظات وقد حصلت قبل فترة في إقليم كردستان أيضاً"، مبيناً أن "العدد أكبر مما يعلن عنه لأن هناك الكثير من حالات تعنيف الأطفال والتي لا يتم نقلها إلى المستشفى".

ورد البدر بشأن قيام والدي الطفلة بتعذيبها، انه" لا أستطيع الرد حالياً، لأنها معتقلة ويجري التحقيق معها حالياً من قبل السلطات الأمنية التي تواصل تحقيقاتها وسيتم الإعلان عن نتائجها خلال الأيام المقبلة".

يشار الى ان الصحة اعلنت في وقت سابق عن إن" الطفلة رهف في السابعة من عمرها، والتي نقلت الى إحدى مستشفيات العاصمة بغداد بعد تعرضها لتعنيف خطير، توفيت بعد تدهور حالتها الصحية".

انتهى..م.ر

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