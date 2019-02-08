2019/02/08 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CGhJNc-8LM0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كركوك .. احجية العراق واتهامات للحزبين الحاكمين في الاقليم بالفشل بادارته) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كركوك .. احجية العراق واتهامات للحزبين الحاكمين في الاقليم بالفشل بادارته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).