تركيا تستمر بإرسال التعزيزات العسكرية إلى الحدود السورية

2019/02/08 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأرسل الجيش التركي، مساء اليوم الجمعة، تعزيزات جديدة من القوات الخاصة والمدرعات إلى وحداته العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا.وقال وسائل إعلام تركية إن "مدرعات وقوات خاصة وصلت إلى ولاية كليس، المتاخمة للحدود السورية، قادمة من ولايات تركية مختلفة".وأضافت أن "التعزيزات المكونة من ناقلات جند وقوات خاصة، وقد توجهت إلى معبر (أونجو بينار) الحدودي مع سوريا".مشيرةً إلى أن "التعزيزات سيتم توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود".وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد تنظيمات إرهابية شمالي سوريا.

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