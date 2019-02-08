وزارة النقل تتكفل بنقل جثامين عراقيين قضوا بحادثة شرم الشيخ في مصر

2019/02/08 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكفل وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي ،اليوم الجمعة ، بنقل جثامين عراقيين قضوا خلال حادث تصادم بين باصين سياحيين في مدينة شرم الشيخ يوم امس ادى الى جرح ثمانية ووفاة اثنين.

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