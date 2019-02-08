مشاركة خارجية لغاز الجنوب تتسبب بتأجيل عدد من مباريات دوري الطائرة

2019/02/08 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة الطائرة، اليوم الجمعة، تأجيل عدد من مباريات الدوري العراقي الممتاز للعبة.وقال الاتحاد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "تقرر تأجيل عدد من مباريات الدوري الممتاز A والمثبتة في جدول المباريات الى إشعار آخر، تزامنا مع مشاركة نادي غاز الجنوب في البطولة العربية لاندية الرجال والتي ستقام في تونس للفترة من ١٥/٢/٢٠١٩ الى ٢٤/٢/٢٠١٩ دعما لممثلنا لغرض ظهوره بالوجه الحسن والأمثل".

واضاف البيان ان "المباريات المؤجلة الى اشعار آخر، هي، البيشمركة وأربيل، والبيشمركة والحبانية، والبيشمركة والشرطة".

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