موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سيبما في دوري أبطال إفريقيا

2019/02/08 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح ملعب بنجامين مكابا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الأهلي وسيمبا، وذلك يوم الثلاثاء القادم 12 فبراير 2019، الموافق 7 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2018-19.



استهل الشياطين الحُمر مشوارهم في البطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 39 نقطة خلف بيراميدز والزمالك، فبعد أن خاض الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.





على الجانب الآخر كانت بداية فريق سيمبا في دوري الأبطال من الدور التمهيدي، وقابل فريق إمبابان سوالوز، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة (1-8)، ثم قابل فريق نكانا الزامبي في دور الـ32 وتغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة(1-6)، وخاض الفريق التنزاني حتى الآن ثلاث مباريات في دور المجموعات، فاز في واحدة وخسر مبارتين.



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الأهلي يواصل الزحف نحو القمة بهدف في الحدود

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا والقنوات الناقلة تركي آل الشيخ يستبعد الأهلي من منافسة الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة سيمبا - الأهلي الملعب الوطني "دار السلام" الثلاثاء 12 فبراير 2019، 7 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS HD 1

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