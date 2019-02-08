عملة جنوب أفريقيا تتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي بـ4 أشهر

2019/02/08 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تتجه عملة جنوب أفريقيا لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 4 أشهر، بعد أن حققت أفضل بداية سنوية منذ عام 2012، مع تزايد حالة عدم اليقين بعد خطاب الرئيس سيريل رامافوزا حول حالة الدولة.





وتزايدت الشكوك في نجاح خطة "رامافوزا" لإنقاذ شركة إسكوم للطاقة الكهربائية، لأن النقابات التجارية انتقدت سريعاً اقتراح الرئيس بتقسيم الشركة إلى ثلاثة كيانات بعد أن تكبدت خسائر فادحة وتراكمت عليها الديون.





وبحلول الساعة 5:25 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الراند الجنوب أفريقي أمام الدولار عند 13.6346 راند.





وتتجه عملة جنوب أفريقيا لتسجيل خسائر أسبوعية بنحو 2.3% أمام الدولار، وهو أسوأ أداء منذ الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر الماضي.





ولكن بدت الخسائر في السوق الفورية متواضعة مقارنة بالمراهنات على انخفاضها في الأشهر الثلاثة المقبلة.





وبحسب وكالة بلومبرج، ارتفع الفرق في قيمة العقود الآجلة لبيع الراند عن تلك التي يتم شراؤها، والمعروف باسم مؤشر انعكاس المخاطرة دلتا 25 ، لليوم الرابع على التوالى لتصلل لأعلى مستوياته هذا العام.





وكان الراند الجنوب أفريقي قد سجل أكبر مكاسب في يناير منذ عام 1986 بلغت 7.6%.





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