طهران وبغداد تمددان عقد تصدير الكهرباء للعراق

2019/02/08 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادجددت الحكومة الإيرانية العقد مع نظيرتها العراقية الجمعة، بتمديد اتفاقية لتصدير الكهرباء الإيرانية إلى العراق، وفقما أفادت وكالة للأنباء الإيرانية.

وقالت الوكالة بأن شركة تافانير للكهرباء التي تديرها الدولة في إيران وقعت اليوم الجمعة اتفاقا لتمديد تصدير 1200 ميجاوات من الكهرباء للعراق المجاور.

أضافت الوكالة أن البلدين وقعا أيضا اتفاقات في طهران بشأن إنتاج الكهرباء وتصديرها ونقل التكنولوجيا.

ونقلت الوكالة عن رضا أردكانيان وزير الكهرباء الإيراني قوله خلال مراسم التوقيع إن “الديون تمت جدولتها والسداد بدأ”.

ولم يفصح الوزير الإيراني عن قيمة الديون العراقية لإيران مقابل صادرات الكهرباء.

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