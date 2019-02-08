“واتساب” تحذف شهريا مليوني حساب

2019/02/08 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتقالت إدارة تطبيق “واتساب” للتراسل إنها تحذف بشكل شهري، مليوني حساب بسبب الأخبار المفبركة، في مساع من أجل التخفيف من التفاعل مع المعلومات الخاطئة.

وأكد تقرير لموقع صحيفة “الغارديان” البريطانية أن التطبيق المملوك لشركة “فيسبوك”، نشر هذه المعلومات في إطار ورقة مطروحة للمساعدة في “وقف الإساءات” في الهند.

وتعتبر الهند من أكبر الأسواق من حيث عدد مستخدمي التطبيق، حيث يصل عددهم إلى أكثر من 200 مليون مستخدم.



وتأتي تلك الأنباء مع استمرار تداول معلومات عن عمليات قتل وإعدام متكررة، بسبب انتشار الإشاعات عبر تطبيق “واتساب”.

وأكدت إدارة التطبيق تشجيعها المستخدمين على التبليغ عن الحسابات المشبوهة، إما تلك التي تستمر بنشر الإشاعات، أو تلك الحسابات التي لا تستخدم سوى لنشر الرسائل المزعجة “سبام”.

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