أمانة بغداد تعلن الاستنفار لمواجهة امطار محتملة

2019/02/08 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، استنفار كافة كوادرها الآلية والبشرية، تحسبا لهطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة على مدن العاصمة.

وذكر بيان للأمانة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “أنها وجهت دوائرها بـتصفير كافة المحطات الرئيسية والفرعية في مدن العاصمة، بالاضافة إلى تهيئة كافة خطوط المجاري وبضمنها خطوط الطوارئ لأجل سرعة تصريف مياه الامطار والسيطرة عليها”.

وبينت أمانة العاصمة بحسب البيان، أن “من ضمن خطتها دعم المناطق الزراعية والمناطق التي تقع خارج حدودها البلدية، كالمدائن وجسر ديالى والحسينية وسبع البور وغيرها”.

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