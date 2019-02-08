الجهاد الإسلامي: الاحتلال يتحمل تداعيات استهداف المتظاهرين شرق غزة

2019/02/08 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة عدوان يضاف الى جريمة الحصار على قطاع غزة ، محملة الاحتلال الاسرائيلي تداعيات ونتائج ذلك.

وقال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم في تصريحات صحفية ،اليوم الجمعة، :” إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كافة أنواع الإرهاب المحرمة دولياً تجاه أبناء شعبنا سواء بالرصاص أو القنابل المسيل للدموع أو القنص أو الصاروخ؛ لكن هذا الإرهاب الإسرائيلي لن يمنع أبناء شعبنا من مواصلة المسيرة السلمية”، لافتاً إلى أن المقاومة ملتزمة بواجب الدفاع عن نضال وخيارات شعبنا.

وأضاف ” سيدرك العدو عمّا قريب أن هذا القمع والارهاب لن يكون سوى هزيمة له ولجيشه ، فالشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستسلم أو يركع ، وإن مسيرة نضالنا المباركة متواصلة حتى التحرير والعودة”.

وتابع” شعبنا اليوم ومن خلال الإصرار على الحشد والمشاركة يؤكد على رسالته ونضاله المشروع حفاظا على حقه ورفضا لاي مساومات على حقه في كسر الحصار”.

وأشار إلى أن هذه التضحيات والدماء هي أمانة في أعناقنا ، وهي عنوان نضال لن يتوقف حتى يسقط الحصار والمحاصرون وسينتصر شعبنا ومقاومته وتتحقق اهدافنا بالحرية والعودة.

واستشهد فلسطينيان وأصيب العشرات بالرصاص الحي والاختناق ،اليوم الجمعة، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في الجمعة الـ46 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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