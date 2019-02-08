هكذا صعدت هواوي.. اسسها عسكري سابق وتشق طريقها نحو المركز الاول

2019/02/08 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر شركة هواوي اليوم واحدة من الشركات التي صار اسمها يتردد بقوة في الآونة الأخيرة، وتحديداً في السنوات العشر الماضية؛ إذ صار موقع شركة هواوي اليوم الثاني عالمياً بين أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم.لكنّ شركة هواوي "Huawei: وتنطق بالصينية واوي" لم تبدأ قبل عقد أو اثنين فحسب، تاريخ شركة هواوي يعود إلى نهايات الثمانينيات من القرن الماضي بقصة نمو أثارت الكثير من التساؤلات وحتى الإعجاب في عالم الأعمال وريادتها، التاريخ الذي ربما لا يعرف عنه الكثيرون.

متى تأسست شركة هواوي

تأسست هواوي عام 1987 في الصين بواسطة رين زنجفي، وهو ضابط عسكري صيني سابق في الجيش الصيني "جيش التحرير الشعبي" وتحديداً في قطاع الخدمات التكنولوجية، وأسسها لتكون بمثابة شركة خاصة مع اثنين من الشركاء.

كان الهدف الأساسي من الشركة هو تقديم خدمات الاستشارات التكنولوجية للشركات الأخرى في القطاع الخاص داخل وخارج الصين.



بحسب موقع Fortune فإن رئيس مجلس إدارة هواوي "رين زنجفي" بدأ الشركة برأس مال قليل للغاية يبلغ ما يقارب 2500 دولار فقط من مدخراته الخاصة ومساعدات عائلته.

بعدها بدأت هواوي في النمو من شركة استشارات تكنولوجية، إلى شركة تطوير وأبحاث عام 1992 عندما افتتحت أول مراكزها الخاصة بالأبحاث وتطوير الاتصالات.

الخط الزمني والأرقام

• في عام 1995 وصلت هواوي إلى أول أهدافها الربحية داخل الصين بالوصول إلى مبلغ ربح مليار ونصف يوان صيني من عائدات الأبحاث والتطوير.

• وفي عام 1997 بدأت هواوي أولى خدمات شبكات الهاتف اللاسلكي الهوائي الأساسية GSM وبدأت دعم وتصنيع تكنولوجيا شبكات الجوال.

• بحلول عام 2000 كان لها فروع لخدمات التطوير والأبحاث التكنولوجية في كُلٍ من الهند والسويد، وبلغت أرباحها 100 مليون دولار أمريكي.

• انضمت هواوي عام 2001 للاتحاد الدولي للاتصالات ITU وبدأت في غزو السوق الأمريكية بافتتاح 4 مراكز تطوير برمجي وتكنولوجي، ووصلت أرباحها إلى 550 مليون دولار أمريكي بحلول 2002

• من 2003 إلى عام 2009 تقدمت هواوي إلى المركز الثاني عالمياً في تقديم منتجات وخدمات شبكات الأجيال الثالثة والرابعة وصارت المُزوّد الأول بأبراج الشبكات لأكبر مُقدمي خدمات الجوال في العالم.

• من 2009 إلى 2016: بدأت هواوي في تصنيع وإنتاج الهواتف الذكية، بجانب مجال عملها الأول في الخدمات التكنولوجية والشبكات اللاسلكية.

• في عام 2017 كانت هواوي تمتلك ما يقرب من 10 % من حصة سوق الهواتف الذكية في العالم بمبيعات وصلت إلى إجمالي 150 مليون هاتف من أعوام 2013 إلى 2017

• في عام 2018 أظهرت نتائج المركز العالمي للبيانات IDC حصول هواوي على المركز الثاني عالمياً في مبيعات الهواتف الذكية حول العالم مباشرة بعد سامسونغ الكورية، ومباشرة فوق آبل الأميركية، بإجمالي مبيعات 54.2 مليون هاتف.

رواتب موظفي شركة هواوي

باعتبارها واحدة من أكبر الشركات نمواً في العالم اليوم، أثارت هواوي اهتمام الكثير من الراغبين في العمل في مجال التكنولوجيا.



وهو ما دفع البعض من القائمين على الإحصائيات في عالم الأعمال إلى حصر متوسط رواتب العاملين فيها بهدف المقارنة مع الأفضل في المجال نفسه.

شركة هواوي وبحسب موقع payscale فإن متوسط راتب المهندس في مجال التكنولوجيا في شركة هواوي هو من 50 إلى 92 ألف دولار سنوياً.



بينما جاء أعلى راتب بين الموظفين لكلٍ من كبير مهندسي الشبكات ومهندس الكهرباء ومهندس البرمجيات بمتوسط 160 ألف دولار سنوياً.



ومدير المنتجات براتب 64 ألف دولار سنوياً تقريباً، وأعلى راتب موظف على الإطلاق في الشركة هو رئيس مجلس إدارة المستخدمين بمبلغ 317 ألف دولار سنوياً.

هواوي تستهدف الصدارة

شركة هواوي لديها حالياً 180 ألف موظف في العالم، ينتشرون في أكثر من 170 دولة ومقاطعة، وبخلاف مبيعات هواتف هواوي تبيع معدات وتكنولوجيا الشبكات لـ 45 من 50 أفضل شركة خدمات جوال لاسلكية في العالم.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة المستخدمين في هواوي "ريتشارد يو" مع قناة CNBC الأمريكية في أغسطس/آب 2018 قال إن المركز الثاني تم تحقيقه بالفعل، وهدف هواوي الآن إمكانية الوصول للمركز الأول عالمياً في مبيعات الهواتف بنهاية عام 2019.

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