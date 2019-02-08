الكشف عن موعد مباشرة حميد الغزي بمنصب الامين العام لمجلس الوزراء

2019/02/08 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف مصدر مطلع بتحالف سائرون، اليوم الجمعة، عن موعد مباشرة، حميد الغزي بمنصب الأمين العام الجديد لمجلس الوزراء.وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "رئيس مجلس محافظة ذي قار، حميد الغزي، اكمل جميع أمور انتقاله إلى العاصمة بغداد، وهو الأن بانتظار تسنمه المنصب نهاية الشهر الحالي"، لافتا إلى أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قام بحل جميع الاعتراضات السياسية التي قدمت ضد الغزي، خاصة من جانب بعض قيادات تحالف سائرون التي كانت ترغب بتولي، طارق الخيگاني، للمنصب ".

وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عبد المهدي يرغب بتولي الغزي لمنصب امين عام مجلس الوزراء أصالة وليس وكالة كما حصل في السنوات الماضية ".

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