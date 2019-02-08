زيادة حجم التجارة بين روسيا وسوريا أكثر من 30% في عام 2018  

2019/02/08 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، اليوم الجمعة، أن حجم التجارة الثنائية بين روسيا وسوريا زاد بنسبة 30% في عام 2018، على الرغم من العقوبات المفروضة على كلا البلدين.وقال يفيموف في مقابلة: “على الرغم من هذه العوامل السلبية، فإن التجارة الثنائية تنمو.وبالتالي فقد ارتفع حجمها في عام 2018 بأكثر من 30%”.[…]

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