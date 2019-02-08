لاساراتي: حزين من مستوانا والأهم تصحيح الأخطاء

2019/02/08 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أكد مارتين لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على أن فريقه لم يظهر بشكل جيد خلال مباراة حرس الحدود بالدوري الممتاز.لاسارتي قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: "المستوى بين الأهلي وحرس الحدود كان متقاربًا بين الفريقين خلال الشوط الأول، ولكنه كان فقيرًا من الناحية الفنية".

المدرب الأوروجوياني تابع: "تعرضنا للضغط من المنافس خلال الشوط الثاني، وذلك دون أي خطورة على مرمى الأهلي".

وواصل: "أرضية ملعب السلام ليست جيدة، وطريقة لعب حرس الحدود صعبت الأمور، والأهم هو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط".



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يورجن كلوب: لم نتلقى أي طلب من منتخب مصر بشأن انضمام محمد صلاح للمعسكر القادم في شهر مارس، لذلك سننتظر ونرى ما سيحدث 🗣️ pic.twitter.com/fojCMMUUti— جول مصر (@goaleg) February 8, 2019وأردف: "حرصت على إراحة عددًا من لاعبي الأهلي، سواء حسين الشحات أو محمد هاني وعمرو السولية".

واختتم لاسارتي تصريحاته قائلًا: "أنا حزين بسبب المستوى الذي ظهرنا به، ولم أشعر بالتوتر، وسنتعلم الكثير من تلك المباريات، وهدفنا تصحيح الأخطاء".

وحقق الأهلي الانتصار على حرس الحدود بهدف دون رد، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب ستاد السلام.





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