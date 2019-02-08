المكتب السياسي للاتحاد الوطني يجتمع لحسم مناصبه بحكومة وبرلمان كوردستان

2019/02/08 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يعقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني غدا السبت اجتماعا في السليمانية.

وبحسب التسريبات والمعلومات المتوفرة فان الاجتماع سيناقش تفعيل اللجنة الثنائية بين الاتحاد الوطني الكوردستاني، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بما يخص الاتفاق الاخير على ادارة الحكم من قضاء خانقين والى زاخو.

وتشير المعلومات ان الاجتماع سيتم فيه تحديد اسماء المرشحين للمناصب في التشكيلة الحكومية الجديدة لاقليم كوردستان وكذلك منصب رئيس البرلمان.

وبحسب التسريبات ان الاتحاد الوطني سيجتمع بعدها مع الديمقراطي الكوردستاني ليحسم فيها الجانبان جميع القضايا المتعلقة بتشكيل الحكومة والمضي في عقد جلسة برلمان الاقليم يوم 18 من شهر شباط الحالي.

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