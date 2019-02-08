تقرير: أمازون تُعيد النظر في موقع مقرها الجديد بنيويورك

2019/02/08 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن شركة "أمازون" تدرس إعادة النظر في بناء مقر جديد لها بمدينة نيويورك على خلفية معارضة السلطات المحلية.





ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر لم تسمها اليوم الجمعة، أن الشركة الأمريكية لم تقم بشراء أو تأجير أي مساحة لهذا المقر، مما يسهل سحب خططها.





وأشار المصادر إلى أن أمازون لم تضع خططاً محددة للتخلي عن نيويورك كموقع لمقرها الثاني،لكن المديرين التنفيذيين للشركة قد أجروا مناقشات داخلية مؤخراً لإعادة تقييم الوضع واستكشاف البدائل.





وأضافت المصادر أنه من الممكن أن يكون التهديد بالانسحاب وسيلة لممارسة الضغط على مسؤولي المدينة، الذين لا يتوقع أن يعطون موافقة كاملة للشركة حتى عام 2020.





وتأتي معارضة السلطات المحلية لأنهم يرون أن تدفق المواطنين على مقر أمازون قد يزيد من الازدحام في هذه المنطقة التي يوجد بها مترو الأنفاق، مما قد يدفع السكان الموجودين لمغادرة منازلهم.





وفي نوفمبر الماضي، اختارت "أمازون" تقسيم مقرها الثاني إلى موقعين أحدهما في حي "لونج آيلاند سيتي" بولاية نيويورك، والذي كان من المفترض أن يوفر 25 ألف وظيفة، والآخر في "أرلنجتون" في "فرجينيا".





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "أمازون" بنحو 2% إلى 1580.69 دولار.





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