القبض على ممول لداعش في الموصل

2019/02/08 | 22:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية، القبض على ممول لعصابات داعش الارهابية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.وذكر بيان لمركز الإعلام الامني، ان "مفارز استخبارات شرطة الطاقة، ألقت القبض على متهم ينتمي لداعش في الساحل الايسر لمدينة الموصل".

وأضاف ان الارهابي "كان يمول داعش من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، صادر بحقه امر قبض بقضايا إرهابية".

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