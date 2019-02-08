2019/02/08 | 22:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اصدر اليوم الفنان العراقي كاظم الساهر، ، توضيحا يتعلق تغيير لقبه.وكشف الساهر في بيان تلقت اليوم الثامن نسخة منه إن “اسمي في القيد العام هو كاظم جبار ابراهيم السامرائي، وفي هوية الاحوال المدنية اسمي كاظم جبار ابراهيم فقط”.وكشف ، انه ” في اوراقي الرسمية في الخارج اسمي كاظم جبار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان مهم لكاظم الساهر افتخر اني ابن الموصل والحرية والاعظمية وهذا السبب طلبي لتغير السامرائي صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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