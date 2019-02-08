لماذا امتنع سفير العراق لدى هولندا حضور المؤتمر الزراعي في لاهاي؟

2019/02/08 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عزا السفير العراقي لدى هولندا، هشام العلوي، اليوم الجمعة، سبب عدم حضوره المؤتمر الزراعي في لاهاي أواخر الشهر الماضي إلى رفع علم أقليم كوردستان.وقال بيان السفارة العراقية في هولندا، تلقى “ناس” اليوم (8 شباط 2019) نسخة منه، أن ” السفير العراقي لدى هولندا، هشام العلوي، أكد أن عدم حضوره المؤتمر الزراعي […]

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